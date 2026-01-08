ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Адвокат Лурье отказалась назвать время передачи ключей от квартиры Долиной

Светлана Свириденко отметила, что певица завершила переезд
Редакция сайта ТАСС
20:57
обновлено 21:10

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье, отказалась назвать в беседе с ТАСС время и место передачи ключей от спорной жилплощади ее клиентки.

"По вопросу передачи ключей Лурье комментариев не будет", - сказала она. При этом Свириденко отметила, что Долина завершила переезд из квартиры.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. После этого Мосгорсуд обязал артистку выселиться из квартиры.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье. 

РоссияДолина, Лариса Александровна