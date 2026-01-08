Адвокат Лурье отказалась назвать время передачи ключей от квартиры Долиной

Светлана Свириденко отметила, что певица завершила переезд

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье, отказалась назвать в беседе с ТАСС время и место передачи ключей от спорной жилплощади ее клиентки.

"По вопросу передачи ключей Лурье комментариев не будет", - сказала она. При этом Свириденко отметила, что Долина завершила переезд из квартиры.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. После этого Мосгорсуд обязал артистку выселиться из квартиры.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье.