В Госдуме разрабатывают закон об ответственности курьеров за доставку алкоголя

По словам первого заместителя председателя комитета ГД по контролю Дмитрия Гусева, предлагаемые изменения направлены против организованных схем нелегального сбыта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Законопроект о введении ответственности для курьеров, участвующих в доставке алкогольной продукции, в настоящее время разрабатывается в Госдуме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе первого заместителя председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева ("Справедливая Россия").

"Сегодня курьеров часто пытаются представить случайными людьми, которые "просто передали пакет". Но когда человек знает, что везет алкоголь, запрещенный к дистанционной продаже, он становится участником незаконной схемы. Мы считаем принципиально важным закрыть эту лазейку и сделать ответственность неотвратимой для всех звеньев цепочки", - сказал Гусев.

Он подчеркнул, что предлагаемые изменения направлены не против добросовестных работников, а против организованных схем нелегального сбыта, которые создают угрозу здоровью граждан и подрывают государственное регулирование алкогольного рынка. Гусев подчеркнул, что если не остановить расширение доступа к алкоголю, прежде всего через онлайн-каналы, 2026 год может стать рекордным по числу связанных с ним трагедий.

По данным медиааналитики, число происшествий, связанных с употреблением алкоголя, за первую неделю 2026 года выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число преступлений, связанных с алкоголем, увеличилось в 2 раза. По словам Гусева, рост связан не только с праздничными традициями, но и с расширением каналов доступа к спиртному - в первую очередь через онлайн-продажи.

Сейчас дистанционная продажа алкогольной продукции прямо запрещена федеральным законом. Однако на практике недобросовестные участники рынка используют правовые пробелы: курьеры формально считаются лишь исполнителями обязательств и не признаются стороной сделки, в результате чего размывается их ответственность, отметили в пресс-службе.