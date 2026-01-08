"Новые люди" предложили проверять практические экзамены на права с помощью ИИ

Депутаты отметили, что похожие технологии уже тестируют в некоторых странах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Новые люди" направили письмо министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением разработать программу с искусственным интеллектом (ИИ), которая будет автоматически оценивать практические экзамены на получение водительских прав. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Просим вас, уважаемый Владимир Александрович, поручить профильным управлениям МВД России принять меры по разработке и последующему внедрению автоматизированной системы оценки экзамена на права с применением технологий искусственного интеллекта. Такая система могла бы в пилотном режиме фиксировать и анализировать действия кандидата при практической сдаче экзамена, автоматически выставляя оценку на основе заранее заданных критериев", - говорится в обращении.

Депутаты отметили, что похожие технологии уже тестируют в ряде стран, например, в Индии и Южной Корее. Там ИИ помогает проверять качество вождения без участия экзаменатора. "Опыт показывает, что исключение человеческого фактора позволяет минимизировать субъективность при оценке навыков водителей - устраняется возможность предвзятости инспектора и недобросовестных практик. Это повышает объективность и единообразие экзамена, что непосредственно соответствует целям повышения безопасности дорожного движения", - добавили они.

По мнению авторов инициативы, внедрение ИИ позволит установить единые стандарты проверки навыков вождения и повысить качество отбора водителей.