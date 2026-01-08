Участок желтой ветки московского метро закрыли до 11 января

Движение поездов на участке Калининской линии между "Новокосино" и "Новогиреево" приостановили

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Движение поездов на участке Калининской линии московского метро между "Новокосино" и "Новогиреево" приостановили до 11 января включительно для проведения работ в тоннеле. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта Москвы.

"С 9 по 11 января 2026 года включительно будет закрыт участок между станциями "Новокосино" и "Новогиреево" Калининской линии метро. На нем заменят перекрестный стрелочный съезд, что потребует временной приостановки движения. В этот же период здесь запланированы ремонтные работы", - сказали в департаменте.

Отмечается, что ограничения будут действовать в праздничные дни, когда пассажиропоток в городском транспорте снижен.

На время ограничений пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, курсирующими между станциями "Новокосино" и "Новогиреево", а также линией четвертого Московского центрального диаметра. На станциях будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут построить удобный альтернативный маршрут.