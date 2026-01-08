Долина освободила проданную квартиру

Встреча представителя певицы с покупательницей Полиной Лурье состоится в ближайшее время, сообщила адвокат новой собственницы жилья Светлана Свириденко

Редакция сайта ТАСС

© Мария Семенова/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Певица Лариса Долина освободила свою квартиру в столичном районе Хамовники, которую у нее ранее приобрела Полина Лурье. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

"Долина освободила квартиру. В ближайшее время запланирована встреча между Лурье и самой Долиной или ее представителем для передачи ключей", - сказала Свириденко. При этом она отказалась назвать точное место и время передачи ключей от квартиры артистки.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживала в квартире и должна была ее покинуть.