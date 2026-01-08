Перед Крымским мостом устранили очередь автомобилей

С обеих сторон моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Автомобильная очередь на подходе к Крымскому мосту устранена. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"00:00 мск. С обеих сторон Крымского мостазатруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.

Очередь на ручной досмотр на Крымском мосту со стороны Керчи по состоянию на 23:00 в четверг сократилась до 136 автомобилей, со стороны Тамани ее не было. По данным на 10:00 мск 705 автомобилей ожидали проезда по Крымскому мосту с двух сторон.