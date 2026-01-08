В Каракасе прошел многотысячный марш и митинг молодежи за освобождение Мадуро

Сторонники молодежного крыла Единой социалистической партии Венесуэлы, социальных движений и коммун прошли по улицам и площадям с государственными флагами, плакатами и транспарантами

КАРАКАС, 9 января. /ТАСС/. Многотысячный марш и митинг молодежи с требованием к США освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес прошли в центре Каракаса.

Тысячи сторонников молодежного крыла Единой социалистической партии Венесуэлы, социальных движений и коммун прошли по улицам и площадям с государственными флагами, плакатами, транспарантами и скандировали лозунги в поддержку и за освобождение Мадуро и Флорес.

"Больше 90% венесуэльцев осуждают агрессию и похищение президента Мадуро и Силии Флорес", - заявил на митинге председатель правительства Каракаса Наум Фернандес. Он подчеркнул необходимость сохранить мир и политическую стабильность в стране. Фернандес выразил признательность участникам многотысячной манифестации и уверенность в том, что "Мадуро увидит, что венесуэльский народ его не оставил".

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Глава МИД республики Иван Хиль Пинто назвал действия Вашингтона военной агрессией. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.