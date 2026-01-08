В Госдуме предложили новый законопроект о штрафах за сталкинг

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Новая версия законопроекта об административной ответственности за навязчивое преследование (сталкинг), в том числе домогательства в интернете, направлена на заключение в правительство РФ. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Законопроектом (есть в распоряжении ТАСС) предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 5.612 "Навязчивое преследование", предусматривающей штрафы за "систематическое нежелательное внимание к человеку против его воли, включающее слежку, телефонные звонки, СМС-сообщения, угрозы, запугивания, домогательства", в том числе в интернете, "вызывающее психоэмоциональное напряжение, дискомфорт, страх или тревогу".

За первое нарушение предлагается ввести штраф 2 тыс. рублей, за повторное - штраф до 5 тыс. рублей или арест до 15 суток. В пояснительной записке отмечается, что новая норма позволит жертвам сталкинга обращаться к прокурору по месту нарушения, а затем дело будет рассматривать мировой судья.

По словам Нилова, это переработанная версия предыдущей законодательной инициативы, которая ранее не была принята.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время в России отсутствует отдельная норма об ответственности за навязчивое преследование без применения физического насилия, а привлечение к уголовной ответственности по действующим статьям на практике затруднено. Законопроект направлен на расширение гарантий защиты права граждан на личную неприкосновенность, подчеркивается в документе.