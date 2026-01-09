Психолог Попова: восстанавливать режим надо за два дня до окончания праздников

Доцент Московского института психоанализа подчеркнула, что при выходе на работу важно не катастрофизировать и напоминать себе, что трудовая деятельность приносит деньги

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Режим бодрствования в новогодние праздники непременно будет съезжать, важно не ругать себя за это и за два дня до выхода на работу начать возвращаться к нормальному графику. Об этом рассказала ТАСС доцент Московского института психоанализа Татьяна Попова.

"Сколько бы мы ни говорили, режим все равно будет съезжать, и, возможно, стоит разрешить себе это и не ругать себя. Но за два дня до окончания праздников сказать себе, что пора потихоньку возвращаться и адаптироваться к обычной жизни. Постараться вернуться в свой режим: ложиться не в 2-3 часа ночи, а в 10-11", - сказала Попова.

Она подчеркнула, что при окончании праздников и выходе на работу важно не катастрофизировать и напоминать себе, что работа нас кормит, дает деньги, успехи, достижения, в ней есть немало приятных моментов.