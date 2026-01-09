В Белгороде устраняют последствия ракетного обстрела

Глава региона Вячеслав Гладков проведет заседание оперштаба и заслушает доклады руководителей направлений

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 9 января. /ТАСС/. Оперативные службы продолжают работу по устранению последствий ракетного удара по Белгороду. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков проведет заседание оперативного штаба и заслушает доклады руководителей направлений, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Все службы продолжают работу по устранению последствий ночного ракетного обстрела", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, в 07:00 мск планируется проведение оперативного штаба, на котором Гладков заслушает доклады руководителей всех направлений.

Ранее губернатор сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры.