На Камчатке прогнозируют штормовой ветер до 48 м/с

Явление сохранится и ночью 10 января

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 января. /ТАСС/. Штормовой ветер порывами до 48 м/с прогнозируется на Камчатке 9 января. Явление сохранится и ночью 10 января, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Так, в районах 11220 (Усть-Большерецкий муниципальный округ), 11250 (Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, Елизовский муниципальный округ) ожидается ветер, скорость которого может достигать 25-30 м/с, порывами - до 45-48 м/с. В районе 11240 (акватория Охотского моря) и подрайоне 11313 (акватория Тихого океана) ожидается ветер скоростью до 35-38 м/с", - говорится в сообщении.

В перечисленных районах прогнозируется ограниченная видимость - 500-1 000 м, осадки. Явление сохранится ночью 10 января.