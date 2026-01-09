В якутском Нерюнгри планируют реконструировать пять объектов здравоохранения

Всего в план развития города включили 38 мероприятий, сообщает министерство экономики республики

ЯКУТСК, 9 января. /ТАСС/. Реконструкцию и ремонт пяти объектов здравоохранения планируют реализовать в Нерюнгри в 2026 году. Всего в планах развития города включено 38 мероприятий с общим объемом финансирования свыше 243 млрд рублей, сообщает министерство экономики Якутии.

"В Нерюнгри будет завершена реконструкция кожно-венерологического диспансера Нерюнгринской центральной районной больницы, капитальные ремонты поликлиники для взрослых, Блока "В", здания скорой помощи, акушерского корпуса Нерюнгринской ЦРБ, реконструкция стадиона "Горняк", благоустройство дворов и модернизация внутриквартальной сети электроснабжения Нерюнгри", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мастер-планы Якутска и Нерюнгри разработаны по поручению президента России Владимира Путина, которое он дал по итогам проведения Восточного экономического форума в 2021 году. Цель планов - обеспечить поступательное развитие экономик двух городов, создавая комфортные условия для жителей.