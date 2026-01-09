На юге Подмосковья выпало до 65% месячной нормы осадков

Объем осадков вырос до 10 мм

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. До 65% от месячной нормы осадков выпало на юге и юго-востоке Московской области за минувшие сутки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В результате атаки циклона "Фрэнсис" за минувшие сутки на опорной столичной метеостанции ВДНХ и Балчуге в переводе на воду выпало по 10 мм осадков, МГУ - 13 мм, что составляет 20-25% от всего положенного за январь. Самые сильные снегопады прошли на юге и юго-востоке Подмосковья: Кашира - 26 мм, что составляет 65% месячной нормы, Черусти и Коломна - 21 мм, Михайловское - 20 мм, Павловский Посад - 19 мм", - написал он в своем Telegram-канале.

Синоптик подчеркнул, что это лишь начало ухудшения погодных условий.