Число пожаров в ЛНР в 2025 году снизилось на 44,3%

В республике зафиксировали 6 174 пожара

ЛУГАНСК, 9 января. /ТАСС/. Число пожаров в Луганской Народной Республике в 2025 году снизилось на 44,3% в сравнении с 2024 годом и составило чуть более 6,1 тыс. Об этом ТАСС сообщил начальник ГУ МЧС России по ЛНР, генерал-лейтенант внутренней службы Евгений Кацавалов.

"В 2025 году зафиксировано 6 174 пожара. По сравнению с 2024 годом, когда было зарегистрировано 11 082 пожара, общее количество возгораний снизилось на 44,3%", - сказал он.

Кацавалов отметил, что одно из масштабных возгораний в минувшем году произошло в июле в Станично-Луганском муниципальном округе. Так, на территории дачного поселка Ольховские дачи огонь уничтожил 506 га лесного массива, 155 садовых домов и 191 хозяйственную постройку.

В целом, по словам главы регионального МЧС, наибольшее количество возгораний в 2025 году зафиксировано в Краснодонском муниципальном округе - 402 пожара.