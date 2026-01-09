В Запорожской области с 2022 года восстановили более 1 тыс. км автодорог

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Более 1 тыс. км автомобильных дорог из 4,6 тыс. км дорожной сети Запорожской области приведено в нормативное состояние с 2022 по 2025 годы. Об этом сообщил ТАСС и.о. министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области Николай Лукашенко.

"В целом в период 2022-2025 годов приведено в нормативное состояние более 1 тыс. км автодорог Запорожской области, включая объездные пути для оптимизации грузовых потоков. В 2025 году отремонтировано более 340 км автомобильных дорог", - сказал он.

Как ранее сообщили в минтрансе, в 2024 году в области было восстановлено 214 км дорог и 50 км улично-дорожной сети в населенных пунктах.