Эксперт Бокерия: число болезней сердца растет наряду с доступностью помощи

Главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент НМИЦ им. А. Н. Бакулева, президент Лиги здоровья нации отметил, что ситуация по заболеваемости от сердечно-сосудистых причин в РФ схожа с общемировой

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Ситуация по заболеваемости от сердечно-сосудистых причин в России схожа с мировой статистикой по этому показателю. Однако доступность медицинской помощи по этому направлению превосходит другие страны, сообщил в интервью ТАСС главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент НМИЦ им. А. Н. Бакулева, президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия.

"Это абсолютная правда, это проверено многократно. Ситуация в России такая же, как во всем мире. Однако, у нас в стране ситуация лучше с точки зрения доступности лечения. Любой человек может прийти в любую клинику и там пролечиться, прооперироваться, пронаблюдаться", - сказал он, отвечая на вопрос увеличивается ли количество сердечно-сосудистой патологии в общей структуре заболеваемости.

Ранее пресс-служба Американской коллегии кардиологии (ACC) со ссылкой на международный коллектив медиков сообщила о том, что число ежегодных смертей, связанных с болезнями сердца и сосудов, выросло на 46% за последние 30 лет, с 13,1 млн в 1990 году до 19,2 млн в последние несколько лет. В результате этого каждая третья смерть людей на Земле сейчас связана с кардиологическими болезнями.

Полная версия интервью будет опубликована 11 января в 11:00.