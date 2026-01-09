NetBlocks: Иран находится без интернет-соединения уже 12 часов

Официальные лица в Тегеране не заявляли о планируемых ограничениях

ДОХА, 9 января. /ТАСС/. Интернет-активность пользователей на территории Ирана находится на минимальном уровне уже 12 часов. Об этом сообщила Международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

"Иран находится вне сети в течение 12 часов, при этом показатели подключения снизились примерно до 1% от обычного уровня", - говорится в сообщении в Telegram-канале службы.

Официальные лица Ирана не заявляли о планируемых ограничениях.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 31 декабря группа неизвестных совершила нападение на здание администрации города Феса в провинции Фарс на юге Ирана.