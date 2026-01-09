В Приморье отмечается расширение ареала южных видов рыб

По словам начальника Примгидромета Бориса Кубая, при сохранении текущих тенденций биоразнообразие региона претерпит изменения

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 9 января. /ТАСС/. Живая природа Приморья демонстрирует активную реакцию на изменение климата, выражающуюся в устойчивом расширении ареалов теплолюбивых видов. Об этом ТАСС рассказал начальник Примгидромета Борис Кубай.

"Биота активно реагирует на изменения климата - и Приморье здесь не исключение. Уже фиксируется расширение ареалов южных видов рыб, моллюсков и беспозвоночных, появление нетипичных для Приморья видов медуз и теплолюбивых морских организмов, увеличение численности некоторых птиц, зимующих ближе к побережью из-за мягких зим, а также продвижение на север ряда насекомых и мелких животных", - рассказал Кубай.

Начальник Примгидромета отметил, что при сохранении текущих тенденций биоразнообразие региона претерпит изменения.

"Это постепенный, но устойчивый процесс. При сохранении нынешних тенденций биоразнообразие региона будет меняться: усилится присутствие южных видов, а для некоторых северных условия могут стать менее комфортными", - отметил Кубай.