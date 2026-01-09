В "Артек" направили практикантов из почти 100 образовательных организаций России

Также в 2025 году международный детский центр впервые принял вожатых-иностранцев

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" в 2025 году принял практикантов из почти 100 образовательных организаций РФ, сообщил ТАСС директор Константин Федоренко.

"Работаем с почти 100 образовательных организаций - это образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, которые направляют к нам своих студентов - будущих педагогов для прохождения практики в роли вожатых. У нас отработан механизм, мы понимаем возможности вузов и колледжей, мы понимаем условия, и они понимают уникальность нашей площадки. Поэтому сегодня запрос на предложение [практикантов] от системы высшего образования и системы среднего профессионального превышает наш спрос - укомплектованность по вожатым стопроцентная", - рассказал Федоренко.

Он напомнил, что также в 2025 году "Артек" впервые принял вожатых-иностранцев.

Директор "Артека" также допустил, что в ближайшем будущем центр будет заключать договоры на целевое образование специалистов - когда учреждение оплачивает обучение, а человек после выпуска обязуется определенное время отработать в нем.

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Он принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали более 10 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отметил столетие.