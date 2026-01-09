Число задерживающихся на пути из Крыма поездов сократилось до двух

Остальные поезда либо следуют по расписанию, либо уже достигли конечных пунктов

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Два поезда "Таврия" задерживаются в пути следования на утро пятницы, сообщили в пресс-службе перевозчика "Гранд сервис экспресс".

По данным перевозчика, днем 8 января задерживались шесть поездов "Таврия" на пути в Крым и из него, к вечеру четверга число задерживающихся поездов сократилось до трех.

"В пути следования задерживаются два поезда "Таврия". Остальные поезда либо введены в график, либо прибыли на станцию назначения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на 10:00 мск поезд №078С Симферополь - Санкт-Петербург, отправившийся в рейс 7 января, задерживается на три часа. Поезд №092С Севастополь - Москва, отправлением 7 января, задерживается на два часа.

"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - добавили в компании.