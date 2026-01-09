Белорусские военные помогают ликвидировать последствия снегопада

Военнослужащие уже пришли на помощь горожанам и сельчанам во всех гарнизонах

МИНСК, 9 января. /ТАСС/. Личный состав Вооруженных сил Белоруссии задействован для устранения последствий обильного снегопада, который обрушился на республику накануне вечером. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

"В вооруженных силах приведена в готовность и приступила к работе оперативная группа для действий в чрезвычайных ситуациях, координирующая работу личного состава и военной и специальной техники в населенных пунктах по всей стране. Основная задача - оказание помощи объектам хозяйствования в ликвидации последствий непогоды", - говорится в тексте.

По информации ведомства, военнослужащие уже пришли на помощь горожанам и сельчанам во всех гарнизонах. В частности, к рассвету курсанты Военной академии расчистили территорию и подъезды к одному из столичных детских садов, военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады помогают с уборкой снега на территории детского сада и двух минских школ, офицеры Минского суворовского военного училища помогают расчищать улицу Богдановича в столице.