На трассе в Тюменской области открыли реверсивное движение после ДТП

В аварии погибли два человека

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 9 января. /ТАСС/. Специалисты открыли движение в реверсивном режиме на участке федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменской области, где столкнулись два автомобиля, в одном из которых находилась семья из города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа. Отец и 11-летний сын погибли, 16-летний мальчик и мать в больнице, сообщили ТАСС в управлении Госавтоинспекции по Тюменской области.

"Движение открыто в реверсивном режиме, инспекторы ДПС его регулируют. В ДТП попала семья из Ноябрьска, отец и 11-летний сын погибли, 16-летний мальчик и мама и больнице", - сказали в управлении.

Авария произошла на 394-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск под Уватом в Тюменской области, столкнулись Lexus и фура ДАФ. От удара прицеп большегруза развернуло поперек проезжей части.