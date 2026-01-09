Охрана дома, где находится квартира Долиной, перекрыла доступ во двор и подъезд

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сотрудники охраны дома в Ксеньинском переулке в Москве, где расположена квартира, которую продала певица Лариса Долина, перекрыли доступ для третьих лиц на дворовую территорию и в подъезд. Об этом ТАСС сообщила адвокат новой собственницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко.

"В настоящий момент охрана не пускает никого из третьих лиц на дворовую территорию и в подъезд дома. Надеемся, что на нас это не распространится", - сказала она.

Ранее адвокат Долиной Мария Пухова сообщила ТАСС, что передача ключей от жилплощади состоится во второй половине дня 9 января. Представитель певицы Сергей Пудовкин не ответил на вопрос ТАСС о том, будет ли она лично участвовать в передаче ключей. По словам адвоката Свириденко, по закону вместо нее это может сделать уполномоченное лицо.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье. По решению Верховного суда право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживала в квартире и должна была ее покинуть.