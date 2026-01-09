В Орле отремонтировали поврежденный ВСУ объект коммунальной инфраструктуры

В ближайшее время отопление в Советском районе восстановят

ОРЕЛ, 9 января. /ТАСС/. Объект коммунальной инфраструктуры в Орле восстановили после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), отопление в Советском районе города в ближайшее время будет восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба правительства Орловской области.

"Оперативная информация о ходе устранения последствий ночной вражеской атаки - ремонтные работы на объекте коммунальной инфраструктуры завершены, в настоящий момент запускается циркуляция отопительной системы. Тепло вернется в дома Советского района города Орла в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал губернатор региона Андрей Клычков, в ночь на 9 января в результате атаки ВСУ получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры в Орле, производился перезапуск систем водо- и теплоснабжения Заводского, Северного и Железнодорожного районов города. В Советском районе ожидалось падение уровня теплоносителя.