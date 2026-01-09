МЖД работает в усиленном режиме из-за сильного снегопада

Для борьбы с последствиями снегопада также задействован оперштаб

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Московская железная дорога (МЖД) переведена на усиленный режим работы из-за сильного снегопада в столичном регионе, для очистки путевой и пассажирской инфраструктуры задействовано около 4,5 тыс. человек. Об этом сообщили в Telegram-канале МЖД.

"В связи с мощным снегопадом, пришедшим в столичный регион, Московская железная дорога переведена на усиленный режим работы. Железнодорожники проводят непрерывные круглосуточные работы по очистке железнодорожного полотна и инфраструктуры от снежных заносов. В настоящее время на линии работает 112 единиц специальной техники (снегоочистительные, снегоуборочные и пневмообдувочные машины), для очистки путевой и пассажирской инфраструктуры задействовано около 4,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Спецтехника не создает помех движению поездов, при необходимости возможно привлечение дополнительных сил. Для борьбы с последствиями снегопада на МЖД работает оперштаб.