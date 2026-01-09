Для поездок по Москве рекомендуют пользоваться общественным транспортом

На МКАД и эстакадах сейчас наблюдается особенно сложная ситуация, где большегрузы не могут подняться в горку и буксуют

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы рекомендует жителям и гостям Москвы использовать общественный транспорт в пятницу для передвижения по городу из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

"В Москве продолжается сильный снегопад. Просим сегодня отказаться от поездок на автомобиле и использовать городской транспорт. По прогнозам синоптиков, снегопад, метель и сильный ветер продолжатся до вечера", - говорится в сообщении.

Там отметили, что на МКАД и эстакадах сейчас наблюдается особенно сложная ситуация, где большегрузы не могут подняться в горку и буксуют. Водителей грузовых автомобилей убедительно просят планировать поездки с учетом прогноза погоды и времени, не перегружать машины, а также использовать зимние шины.

В работе наземного транспорта возможны локальные корректировки из-за погодных условий. Ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД следят за ситуацией на дороге.