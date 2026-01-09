Генпрокуратура продолжила надзор за обоснованностью цен на продукты в 2025 году

Также прокуратура организовала контроль за выполнением мероприятий по завозу топлива, продовольственных и иных товаров в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские прокуроры в 2025 году продолжали мониторинг обоснованности цен на социально значимые продовольственные товары. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры России, отвечая на запрос агентства.

"[На протяжении 2025 года] обеспечено надзорное сопровождение реализации мероприятий в сфере продовольственной безопасности, в том числе с учетом удорожания картофеля", - отметили в Генпрокуратуре. В надзорном ведомстве пояснили, что по итогам сбора урожая к октябрю 2025 года цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились, в том числе на морковь (-16,6%), картофель (-15,2%), лук репчатый (-14,8%), капусту белокочанную, свеклу, яблоки (-12%).

Кроме того, прокуратурой был организован контроль за выполнением мероприятий по завозу топлива, продовольственных и иных товаров в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. "Благодаря принятым прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры мерам более чем в 10 торговых объектах скорректирована цена на 34 позиции продукции", - отметили в надзорном ведомстве.

"Работа на указанных направлениях продолжается. По поручению генпрокурора России Александра Гуцана прокурорами на постоянной основе реализуются мероприятия, направленные на защиту прав граждан на доступность лекарств и товаров широкого потребления", - подчеркнули в Генеральной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в 2024 году прокуроры объявили более 5 тыс. предостережений участникам потребительского рынка о недопустимости нарушений законов при установлении цен на отдельные продукты питания. В 2022 году прокуроры внесли более 6 тыс. актов реагирования для пресечения необоснованного завышенная цен на социально значимые товары - лекарства, продукты питания и другие товары первой необходимости. В 2021 году прокуроры выявили 1,5 тыс. нарушений законодательства в этой сфере, внеся более 700 представлений и объявив почти 2 тыс. предостережений руководителям торговых организаций. В 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, прокуроры отмечали двукратный рост - с 1 129 до 2 295 - числа выявленных нарушений в сфере ценообразования на социально значимые товары. Тогда только за первые полгода прокуроры внесли свыше 270 представлений и объявили более 540 предостережений.