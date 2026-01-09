В ОП предложили ввести черный список нелегальных букмекеров и казино

Россиян необходимо широко информировать о блокировке сайтов организаторов азартных игр, подчеркнул член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Россиян необходимо широко информировать о блокировке сайтов нелегальных букмекеров и организаторов азартных игр; чтобы последние вновь не создавали аналогичные ресурсы необходимо внести их в черный список - такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Рост объемов нелегальных организаторов азартных игр становится угрозой национальной безопасности. По сайтам нелегальных казино и букмекеров ситуация остается сложной, они научились каждый месяц создавать новые зеркальные сайты после блокировки старых. Необходимо максимально широко информировать граждан о наличии таких заблокированных сайтов, фактически ввести черный список нелегальных букмекеров и организаторов азартных игр", - сказал Машаров. По его словам, Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) необходимо наделить полномочиями по созданию ускоренного механизма блокировки сайтов нелегальных казино.

По оценкам экспертов, отметил Машаров, в 2025 году объем нелегального рынка азартных игр в РФ достиг 2 трлн рублей.

"В 2026 году прогнозирую двукратное увеличение оборотов этой деятельности, если в ближайшее время не предпринять ряд кардинальных решений и мер", - сказал он.

По словам Машарова, речь идет не только о борьбе с сайтами нелегальных букмекеров, но и наведению порядка в системе платежей и переводов на счета онлайн-казино, а также запрете рекламы в мессенджерах и социальных сетях.

"Сейчас счет онлайн-казино можно пополнить как путем СБП, банковских карт, так и с помощью криптовалют. С российской аудиторией работает до 10 крупнейших нелегальных онлайн-казино и букмекеров, поэтому по ним можно и нужно отрабатывать персонально, включая работу с банками и платежными системами", - считает Машаров. По его мнению, эти средства останутся внутри страны и человек, если он и желает каким-то образом их потратить, сможет это сделать у легального букмекера или инвестировать на финансовом рынке.

Касаясь рекламы в соцсетях, Машаров высказался за ограничение массового использования VPN-сервисов, "чтобы не было возможности заходить на заблокированные на сегодняшний день иностранные соцсети". Это, по его словам, позволит снизить объем мошеннических операций, вывод средств за рубеж.