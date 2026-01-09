Любимова исполнила мечту участника "Елки желаний" из Ижевска

Ребенок мечтал побывать в роли водителя бетономешалки

Редакция сайта ТАСС

Министр культуры РФ Ольга Любимова © Аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Министр культуры России Ольга Любимова исполнила новогоднюю мечту 7-летнего ребенка с ограниченными возможностями Романа Попонина из Ижевска в рамках благотворительной акции "Елка желаний".

Юноша мечтал побывать в роли водителя бетономешалки. Открытку с его желанием Любимова сняла с "Елки желаний". Несмотря на то, что в силу возраста водить автобетоносмеситель Роман не стал, водитель дал мальчику посидеть за рулем, рассказал о тонкостях профессии и прокатил по улицам родного города.

На следующий день Роман вместе со своей семьей посетил государственный цирк Удмуртии, билеты в который ему лично вручил министр культуры республики Владимир Соловьев. В завершение семья Попониных получила билеты в Государственный театр кукол Удмуртской Республики.

"Эмоции восхитительные. Огромная благодарность Ольге Борисовне [Любимовой] за такой новогодний праздник для ребенка, за исполнение его мечты! Это было чудесно", - сказала мать ребенка Татьяна.

Акция "Елка желаний" проводится в России с 2018 года и направлена на поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также ребят из Донбасса и Новороссии. В ней традиционно участвуют представители федеральных органов власти, деятели культуры, спорта и общественные лидеры.