Петербург пользуется спросом у туристов на зимних каникулах

Одной из новинок сезона стал запуск зимней навигации по Неве, отметил председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Санкт-Петербург активно востребован как направление для путешествий в период зимних каникул, сообщил в интервью ТАСС председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич. По его словам, одной из новинок сезона стал запуск зимней навигации по Неве, также путешественников привлекают событийные мероприятия, такие как фестиваль ледовых скульптур в Петропавловской крепости и рождественское мультимедийное представление в Кронштадте.

"Мы всегда готовимся к новогодним праздникам. Если раньше, лет десять назад, наверное, мы работали на то, чтобы бороться с низким сезоном, то сегодня мы усиливаем и высокий летний сезон, и высокий зимний каникулярный период, - сказал Панкевич, отметив, что важным инструментом выступает событийный туризм. - Наши коллеги, в первую очередь, комитет по культуре вместе с музеями, театрами и другими учреждениями подготовил огромную программу. И мы видим, что турист нас активно выбирает на зимние каникулы, и наша задача - этот формат усиливать".

Среди знаковых мероприятий новогодних праздников в Петербурге глава комитета назвал фестиваль ледовых скульптур "Кроншлёд" в Петропавловской крепости, который в этом году проходит в четвертый раз, а также рождественское представление на Якорной площади в Кронштадте. В нынешнем сезоне оба события доступны для посещения на неделю дольше обычного - до 14 января включительно. "Эти мероприятия уже полюбились и горожанам, и успели стать туристической традицией, когда люди приезжают специально", - подчеркнул он.

Панкевич напомнил, что осенью 2025 года состоялся запуск "Сезона премьер" - нового формата продвижения Петербурга как направления для путешествий в период с октября по апрель. "Это такой период, о котором было раньше принято говорить "несезонный". Мы же говорим о том, что это сезон премьер во всех отношениях: в событийном плане, с точки зрения различных выставок, театральных постановок, и каждый для себя может выбрать что-то свое, поскольку наш город - это бесконечное количество маршрутов. Каждый маршрут в Санкт-Петербурге можно пройти минимум четыре раза, и он может быть представлен абсолютно по-разному", - сказал он.

Одним из новых предложений стал запуск зимней навигации по Неве. В декабре компания "Астра Марин" запустила первый рейс пассажирского судна ледового класса "Шустрый бобер". В комитете рассчитывают, что зимние круизы по Неве станут новым брендом и будут востребованы у гостей. "Прошлой зимой была премьера - в этом году будет второй сезон, когда лед встанет: коллеги из компании "Нева-тревел" представят прогулки на суднах на воздушной подушке. Тогда была тренировка, а в этом году они уже полноценно готовы выйти. Главное, чтоб зима не подвела", - сказал председатель комитета. По его словам, такие зимние водные прогулки - это "эмоциональный продукт", который создает "уникальную добавочную стоимость".

Ожидается, что Петербург в период новогодних каникул посетят около 1,25 млн туристов и экскурсантов - это на 2,5% превышает показатель прошлого года, ранее сообщили ТАСС в комитете. По данным "Турбарометра Санкт-Петербурга", в 2025 году доля туристов, приезжающих в город с целью посещения развлекательных и событийных мероприятий, возросла до 5,4%.