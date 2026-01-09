Петербург представит возможности научно-популярного туризма в Сириусе

Это направление сочетает в себе образование и отдых

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Возможности научно-популярного туризма Санкт-Петербурга планируют представить на Конгрессе молодых ученых в Сириусе в 2026 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

"Это большой продукт, который мы долгие годы будем развивать, - отметил Панкевич, говоря о научно-популярном туризме. - В следующем сезоне мы также продолжим это делать. Более того, в 2026 году - мы уже проговорили с "Росконгрессом" - с точки зрения именно поддержки сегмента научно-полярного туризма мы хотим принять участие в Конгрессе молодых ученых в Сириусе в следующем году именно с туристическим стендом. Понятно, что это отраслевое мероприятие, но там есть и открытые дни. Именно на таком масштабном событии мы хотим показать различные продукты, связанные с просветительским, познавательным туризмом".

Научно-популярный туризм сочетает в себе образование и отдых, позволяет туристам посещать научные объекты, узнавать о современных исследованиях и участвовать в познавательной деятельности. Это направление в комитете называли в числе приоритетных для города в 2025 году. "Он перспективный и фактически является новым измерением классического формата. Это не менее интересно, чем пойти в музеи. Плюс есть многие закрытые лаборатории, интересные вузы - мы неслучайно открытие этого сегмента провели именно в университете имени Герцена. И уже много площадок [задействованы], порядка 15 мы в этом году добавили", - рассказал Панкевич.

Отдельное внимание в 2025 году было уделено экологическому направлению. Пригороды Петербурга открывают широкие возможности для того, чтобы показывать город с непривычной стороны, отметил глава комитета. "У нас уже целый ряд экотроп, которые разрабатываются на охраняемых природных территориях и в других зонах (их разрабатывают наши коллеги из комитета по природопользованию). Мы их все ввели в единый туристический формат: и на сайте Visit Petersburg, и на других наших основных носителях", - добавил он.

По данным аналитики "Турбарометра Санкт-Петербурга", внутренний турпоток в город по итогам 2025 года достиг 11,6 млн поездок. Общий турпоток (с учетом въездного туризма) составил около 12,4 млн поездок, что на 7% больше, чем в 2024 году.