В Петербурге запустят турмаршрут о современном дизайне и моде в 2026 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Запуск в Санкт-Петербурге нового туристического маршрута о современном российском дизайне и моде состоится в 2026 году. На первоначальном этапе он будет охватывать локации на Петроградской Стороне, а в будущем расширится за счет включения объектов в центральной части города, сообщил в интервью ТАСС председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

"Модный маршрут" полностью не успели в 2025 году запустить, запустим в 2026-м - мы уже "разогрели" публику. Начнем с Петроградской Стороны. Это будет практически весь Большой проспект. Это российские бренды, которые там сконцентрированы: у каждого своя история, там очень интересные команды, которые не только продают одежду, но и рассказывают про разные социальные проекты. Мы этот маршрут сделали уже наполовину, представили вместе с командой "Яндекса" в рамках нашего "Сезона премьер", - рассказал Панкевич.

На официальном городском туристическом портале Visit Petersburg создан специальный раздел "Петербург. Модный". В числе объектов маршрута - знаменитый "Дом мод"; Культурный центр "Левашовский хлебозавод"; Театр Академии танца Бориса Эйфмана; особняк Тиса, хозяевами которого в конце XIX века были совладельцы фабрики искусственной шерсти, и ряд других знаковых объектов на Петроградской Стороне.

"Кстати, новый причал на реке Карповке тоже входит в "модный маршрут". То есть можно прогуляться по Петроградской Стороне и затем сесть на кораблик, - также рассказал Панкевич. - Мы хотим сделать отдельно большой пресс-тур, где журналисты познакомятся с модельерами и держателями этих проектов. И, конечно же, без культурно-исторической части здесь не обойтись: едва ли не каждый дом на Большом проспекте интересен. Туда также можно подключить гастрономию".

Планируется, что со временем маршрут охватит и целый ряд других исторических объектов в центре Петербурга. "Это должен быть симбиоз именно современных команд, занимающихся модой, а также сувенирной продукцией. Для нас важно, чтобы что-то крафтовое, сделанное местными, на нашей территории, турист увозил в конце своего путешествия и этими эмоциями делился дальше", - подчеркнул глава комитета.

По его словам, использование достижений креативных индустрий именно в туристическом продукте, будет в ряду основных задач на 2026 и 2027 годы. "И у нас это уже получается", - добавил Панкевич.