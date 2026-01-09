В Петербурге планируют поддерживать развитие банного туризма

Востребованность бань растет, отметил председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют поддерживать развитие банного и санаторного туризма. Городу есть что предложить гостям, эти направления набирают популярность, заявил в интервью ТАСС председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

Банный туризм стал, в частности, одной из тем крупного международного форума "Travel Hub. Приезжай. Зима", который проходил в Петербурге в декабре. "Банный туризм в этом году впервые появился в повестке форума. Мы думаем, что эта тема будет звучать и на следующем форуме. Для Петербурга она тоже интересна и актуальна: сюда входят и банный, и санаторный туризм. У нас есть классические банные институции Ленинграда, Санкт-Петербурга - это легендарное наследие. Туда можно просто прийти на экскурсию, если не на процедуры. Да и в принципе сегодня здоровый образ жизни - это модно и востребовано", - отметил Панкевич.

По его словам, такое направление - "это одна из микро-ниш", но его востребованность растет. "У бань много, можно сказать, фанатов и болельщиков. Мы считаем, что это надо поддерживать однозначно", - сказал глава комитета.

В Санкт-Петербурге работает целый ряд банных комплексов, которые ведут свою историю с XIX века и являются городскими достопримечательностями.

Петербургский международный туристский форум "Travel Hub. Приезжай. Зима" считается одним из главных событий российской туротрасли в 2025 году. По данным организаторов, за три дня, с 11 по 13 декабря, форум принял 5,5 тыс. участников из 60 регионов РФ и 37 иностранных государств. "Была очень насыщенная программа, за что нас даже критиковали - очень много было мероприятий. Нас, кстати, поддержал [известный радиоведущий] Сергей Стиллавин, за что ему огромное спасибо. Он уже дал согласие стать амбассадором нашего форума и будет с нами работать дальше", - добавил Панкевич.