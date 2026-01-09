В Петербурге ожидают рост въездного турпотока в 2026 году

В ближайшие месяцы состоится перезапуск кампаний по продвижению города для туристов

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга ожидают роста числа иностранных гостей в 2026 году. В ближайшие месяцы состоится перезапуск кампаний по продвижению города для туристов, в частности, из Китая и Индии, сообщил в интервью ТАСС председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

"Мы с оптимизмом смотрим в 2026 год. Ждем российских туристов, ждем иностранных гостей, прежде всего Китай. Уверен, что международный туризм будет расти", - сказал Панкевич, добавив, что более точный прогноз планируется озвучить в апреле - мае.

По его словам, "следующий год - это тренд международной повестки". В Петербурге готовятся принимать больше гостей из КНР после ввода безвизового режима. Также отмечается отложенный спрос на поездки в Петербург у туристов из Ирана.

"В феврале уже мы представим обновленные форматы кампаний по продвижению для туристов из Китая, Индии. Они в принципе и сейчас работают, но мы с коллегами хотим их обновить. Мы будем с точки зрения сервиса и информационно подсказывать, как ориентироваться, потому что это всегда особая категория путешественников: они хотят путешествовать с комфортом, к которому они привыкли", - отметил он.

Панкевич пояснил, что такие программы подразумевают прежде всего обучающий материал для бизнеса и погружение в нюансы работы с аудиторией. "Мне кажется логичным, что на базе нашего центра компетенций, который работает при поддержке министерства экономического развития, запустить в 2026 году международный курс, где бизнес будут готовить именно к приему разных категорий туристов. У нас, кстати, с этим материалом очень качественно умеет работать аэропорт Пулково", - сказал он.

Гастроли с презентациями - теперь с участием музеев

В 2026 году Петербург будет представлять свои туристические возможности на крупных международных отраслевых выставках, анонсировал Панкевич. "Это, конечно, Китай, Индия, Вьетнам - мы всегда представляем там международные проекты. Это Саудовская Аравия и, наверное, Катар - в конце года. Мы представляем там и стенд, и турпродукты, и культурную программу всегда интегрируем так, чтобы она была заметна. И все маршруты, которые готовим, и наш "Сезон премьер" тоже там презентуем, для туроператоров проведем отдельные сессии. В первую очередь для нас важно качество того, что мы предлагаем, поэтому мы сосредоточимся на создании для всех категорий гостей именно отличного содержательного продукта", - пояснил он.

Новшеством этого года с точки зрения состава участников роуд-шоу станет включение музеев. "Многие наши коллеги-музейщики заинтересовались, в частности Русский музей и музей-заповедник "Петергоф". В 2026 году мы помимо туроператоров и отельеров добавляем именно музеи. Все музейные команды, которые занимаются выставочными, международными проектами, мы приглашаем принимать участие в наших роуд-шоу", - отметил глава комитета.