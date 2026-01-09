Интенсивность снегопада в Москве начнет снижаться после 18:00 мск

В период с 12:00 до 15:00 мск прирост снежного покрова в городе может составить 4,5 см

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Интенсивность снегопада в Москве и Подмосковье начнет заметно снижаться после 18:00 мск. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"Как ожидается, в период с 12:00 до 15:00 мск прирост снежного покрова в городе может составить 4,5 см, еще столько же снега выпадет и в период с 15:00 до 18:00 мск, а вот за период с 18:00 до 21:00 мск прирост снежного покрова снизится до 3,5 см", - сказал собеседник агентства. По его словам, далее интенсивность осадков будет заметно снижаться и к утру 10 января прирост свежевыпавшего снега может составить всего 0,3 см.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале, что в столице к вечеру могут образоваться сугробы высотой до 65 см и это станет абсолютным рекордом для января за всю историю метеорологических наблюдений.

В Гидрометцентре РФ ТАСС также сообщали, что в период с 21:00 мск 8 января до 21:00 мск 9 января в столичном регионе количество выпавших осадков может составить 20-25 мм, а прирост снега - от 25 до 35 см. Подобный показатель, по словам собеседника агентства, может стать рекордным за сутки не только с начала года, но и всего осенне-зимнего сезона.

О снегопаде

Синоптики отмечали также, что за 12 часов в Москве может выпасть почти треть месячной нормы осадков, в Подмосковье этот показатель достигнет порядка 40%. Суточное количество осадков с большой долей вероятности может побить рекорд 1976 года со значением в 12,9 мм. "Под сомнением и рекорд суточной суммы осадков января, составляющий 23 мм и зарегистрированный в 1970 году", - пояснили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Из-за непогоды в Москве и области объявлен оранжевый погодный уровень, что означает опасные метеоусловия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Причиной интенсивных осадков синоптики называют влияние средиземноморского циклона.