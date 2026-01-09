Жители шести муниципалитетов Брянской области остались без света из-за непогоды
БРЯНСК, 9 января. /ТАСС/. Ледяной дождь и снегопад стали причинами отключения электроснабжения в шести муниципальных образованиях Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"Прошедший ночью ледяной дождь стал причиной аварий на электросетях. В настоящее время электроснабжение нарушено в шести муниципальных образованиях региона. На аварийно-восстановительных работах задействовано 69 бригад, 329 человек и 103 единицы техники. Устранение последствий стихии ведется в круглосуточном режиме", - написал он.
Губернатор также сообщил, что в регионе сильный снегопад. Общественный транспорт продолжает работу в штатном режиме, но из-за непогоды возможно увеличение интервалов движения. Для борьбы со стихией на муниципальных и региональных дорогах задействованы 589 единиц различной техники.
"В первую очередь ведется уборка автомагистралей и мест проезда общественного транспорта. На второстепенных улицах коммунальная техника начнет работы после расчистки основных дорог", - отметил глава региона.