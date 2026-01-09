Марий Эл посетили около 1,3 млн туристов в 2025 году

По словам главы региона Юрия Зайцева, для дальнейшего развития туристической отрасли идет активная работа над транспортной составляющей

ЙОШКАР-ОЛА, 9 января. /ТАСС/. Около 1,3 млн туристов посетили Марий Эл по итогам прошлого года. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев.

"Туристический поток в Марий Эл с каждым годом растет, гости приезжают в нашу республику и летом, и зимой - только за прошлый год регион посетили около 1,3 млн туристов и экскурсантов", - сказал Зайцев, отметив, что в 2024 году в республике побывали 1,2 млн гостей. По словам главы региона, туристическая отрасль на данный момент является одним из основных драйверов развития Марий Эл и имеет огромный потенциал. В частности, отметил глава региона, на каждого жителя по статистике приходится почти два туриста, что является очень весомым показателем.

Для дальнейшего же развития отрасли власти активно работают над транспортной составляющей, а именно - ведут реконструкцию местного аэропорта, который уже получил новый современный терминал и где строится новая взлетно-посадочная полоса.

Кроме того, в данном контексте Зайцев напомнил и о строительстве новых причалов для теплоходов, курсирующих по Волге. Так, в 2025 году регион принял рекордное количество туристических теплоходов благодаря строительству причала в Козьмодемьянске - 285.

Ранее в беседе с ТАСС глава республики также называл одним из аспектов развития отрасли событийный туризм. Кроме того, по его словам, в рамках нацпроекта республика получила свыше 20 млн на развитие туристической инфраструктуры Йошкар-Олы как основного центра притяжения гостей региона. Средства, как подчеркивал он, пойдут на реализацию проектов развития общественных территорий, в том числе обустройство центра города "с учетом его туристического кода".