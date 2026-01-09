Сторона Лурье отказалась принять квартиру Долиной

Договор датирован 5 января, когда сделка не состоялась, уточнила адвокат артистки Мария Пухова

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сторона покупательницы квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье отказалась принять жилье певицы, так как нашла неточность в акте приема-передачи. Об этом ТАСС заявила защитница Долиной Мария Пухова.

"Квартира готова к передаче с 5 января, как мы ранее говорили, к этой дате с нашей стороны были подготовлены документы - акт приема-передачи квартиры. 5 января Полина не смогла приехать, назначила дату сегодня. Но сегодня на встрече адвокат Полины отказалась подписывать акт, поскольку он датирован 5-м числом, и, соответственно, забрать ключи", - заявила Пухова.

Ранее сообщалось, что Долина планирует передать ключи от квартиры во второй половине дня 9 января.