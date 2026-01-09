Часть Запорожской области осталась без электричества из-за погодных условий

У около 4 тыс. человек нет света

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Погодные условия стали причиной отключения электроэнергии в части Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"В связи с погодными условиями была нарушена подача электроэнергии в населенных пунктах четырех муниципальных образований Запорожской области. В Приазовском муниципальном округе обесточены Приазовское, села Розовка, Калиновка, Ореховка. В Михайловском муниципальном округе села Заветное, Кавуновка, Новое Поле, Барвиновка, Днепровка, Тракторное. В Каменско-Днепровском муниципальном округе села Водяное и Мичурино. Всего обесточено около 4 тыс. абонентов. Также, ввиду аварии на сетях, без электричества остались 1986 абонентов в городе Бердянске", - написал он.

Кроме того, были обесточены два села в Веселовском муниципальном округе, специалисты их оперативно подключили. Работы продолжаются.