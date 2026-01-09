Цены на такси в Москве выросли в два-три раза из-за снегопада

Машина может ехать дольше обычного, предупредили в приложении "Яндекс такси"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Цены на такси в Москве и области выросли в среднем в два-три раза из-за обильного снегопада и высокого спроса, проверил корреспондент ТАСС.

"Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного. Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте", - говорится в оповещении в приложении "Яндекс такси".

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщали, что в период с 21:00 мск 8 января до 21:00 мск 9 января в столичном регионе количество выпавших осадков может составить 20-25 мм, а прирост снега - от 25 до 35 см. Синоптики отмечали, что за 12 часов в Москве может выпасть почти треть месячной нормы осадков, в Подмосковье этот показатель достигнет порядка 40%.