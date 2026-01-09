В Дагестане дорожники перешли на усиленный режим работы

Причиной стало ухудшение погодных условий

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 9 января. /ТАСС/. Дорожные службы в Дагестане из-за ухудшения погодных условий перешли на усиленный режим работы, сообщает региональное правительство.

"На оперативном штабе под руководством председателя правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова, врио министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Магомед Тагиров рассказал, что в связи с ухудшением погоды в республике Минтрансом региона был объявлен режим повышенной готовности. В настоящее время специальная техника, ресурсы и специалисты находятся в состоянии повышенной готовности, что позволяет оперативно реагировать на любые возможные изменения ситуации", - говорится в сообщении.

По сообщению регионального правительства, со стороны Министерства транспорта не будет допущено коллапса на дорогах, и все необходимые усилия и далее будут направлены на обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта в праздничные дни.

Ранее синоптики предупреждали, что сильный снег, гололед, ветер 24-29 м/с, ожидается местами по районам республики Дагестана.