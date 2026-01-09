Московские аэропорты продолжают штатную работу в условиях сильного снегопада

В частности, в Шереметьево зафиксировали 120 задержек и 6 отмен рейсов

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Московские аэропорты продолжают штатную работу в условиях непрекращающегося в столичном регионе сильного снегопада. Об этом сообщают представители аэропортов мегаполиса.

По состоянию на 13:00 мск, в Шереметьево зафиксировано 120 задержек и 6 отмен рейсов, в Домодедово - 25 и 4, Внуково - 14 и 7, Жуковский - 8 и 2 соответственно.

В пределах нормы

"По состоянию на 13:00 мск видимость составляет 800 м, нижний край облачности - 300 м, коэффициент сцепления колес шасси с взлетно-посадочной полосой в пределах нормы - 0,37", - пояснили во Внуково. Здесь заметили, что аэропорт проводит все необходимые процедуры для гарантированного обеспечения безопасности выполнения летных операций. "Возможны небольшие задержки рейсов, связанные с противообледенительной обработкой воздушных судов и плановой очисткой взлетно-посадочных полос от снега", - подчеркнули представители аэропорта через его официальный Telegram-канал.

Все службы Внуково, продолжили в аэропорту, "работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта".

В Шереметьево, в свою очередь, сообщили, что производственные службы работают в усиленном режиме и осуществляют постоянную координацию с оперативными службами авиакомпаний в рамках обслуживания плановых рейсов на вылет и прилет. "Осуществляется регулярная расчистка взлетно-посадочных полос, привокзальных площадей и подъездных путей от снега и наледи, обеспечивается противообледенительная обработка воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов", - заметили в официальном Telegram-канале аэропорта. Для поддержания устойчивого функционирования аэродрома задействовано более 70 единиц спецтехники. "Возможно незначительное увеличение времени вылета в связи с реализацией требуемых предполетных процедур в рамках обеспечения безопасности полетов в условиях длительного сильного снегопада", - сказали в аэропорту.

В штатном режиме работает и Домодедово. "Работаем штатно", - сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта. А в аэропорту Жуковский агентству пояснили, что наземные службы работают в усиленном режиме, производя регулярную очистку перрона, взлетно-посадочной полосы и противообледенительную обработку бортов.

Два рейса

В Росавиации также сообщали, что аэропорты столичного региона продолжают принимать и отправлять рейсы, несмотря на аномальный снегопад в Москве и области. В период с 00:01 до 08:00 мск указанные аэропорты обслужили суммарно на прилет и вылет 135 рейсов, отмечалось в сообщении ведомства. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме, оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания самолетов в условиях непогоды. На запасные аэродромы ночью ушло два судна.

О снегопаде

По данным, полученным ранее ТАСС в Гидрометцентре, в период с 21:00 мск 8 января до 21:00 мск 9 января в столичном регионе количество выпавших осадков может составить 20-25 мм, а прирост снега - от 25 до 35 см. Подобный показатель, по словам собеседника агентства, может стать рекордным за сутки не только с начала года, но и всего осенне-зимнего сезона. Синоптики отмечали, что за 12 часов в Москве может выпасть почти треть месячной нормы осадков, в Подмосковье этот показатель достигнет порядка 40%. Суточное количество осадков с большой долей вероятности может побить рекорд 1976 года со значением в 12,9 мм. Из-за непогоды в Москве и области объявлен оранжевый погодный уровень, что означает опасные метеоусловия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Причиной интенсивных осадков синоптики называют влияние средиземноморского циклона.