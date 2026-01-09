На участке трассы в Тюменской области возобновили движение транспорта после ДТП

В аварии погибли два человека

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 9 января. /ТАСС/. Специалисты открыли движение на участке федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменской области, где столкнулись два автомобиля, в одном из которых находилась семья из Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили ТАСС в управлении Госавтоинспекции по Тюменской области.

"Движение полностью восстановлено", - сообщил собеседник агентства.

Авария произошла на 394-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск под Уватом в Тюменской области, столкнулись Lexus и фура ДАФ. От удара прицеп большегруза развернуло поперек проезжей части. Как уточняли ТАСС в управлении Госавтоинспекции по Тюменской области, в ДТП попала семья из Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа. Отец и 11-летний сын погибли, 16-летний мальчик и мать находятся в больнице.