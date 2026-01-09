В ДНР профилактические мероприятия снизили число погибших на воде на 53%

Специалисты организовали около 80 профилактических мероприятий в школах

ДОНЕЦК, 9 января. /ТАСС/. Число утонувших в ДНР за прошлый год снизилось на 53%, сообщил ТАСС начальник главного управления МЧС России по республике Дмитрий Костямин.

"В 2025 году в ДНР утонули 40 человек, из них один - ребенок. Спасены семь жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. В сравнении с 2024 годом число утонувших в прошлом году снизилось на 53%", - сказал Костямин.

Он добавил, что этому сопутствовала профилактическая работа, в частности, за год госинспекция по маломерным судам провела около 200 рейдов по акватории Азовского моря и почти семь тыс. бесед с жителями о безопасности на воде. Кроме того, специалисты организовали около 80 профилактических мероприятий в школах.

В декабре Костямин сообщил ТАСС, что в ДНР профилактические мероприятия помогли снизить число пожаров на 30%.