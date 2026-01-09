Сторона Лурье готова привлечь приставов для принудительного выселения Долиной

Адвокат женщины Светлана Свириденко сообщила, что, по данным помощника певицы, она вернется 20 января

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Ващенко/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сторона Полины Лурье готова привлечь судебных приставов для выселения певицы Ларисы Долиной из проданной квартиры из-за срыва акта приема-передачи. Об этом ТАСС заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Читайте также Выселение Долиной из квартиры. Мосгорсуд удовлетворил иск покупательницы

"Помощник Долиной нам сообщил, что она вернется 20 января. Мы будем ждать ее возвращения. Но мы также можем обратиться к судебным приставам для ее принудительного выселения и не исключаем для себя такой возможности", - сказала Свириденко.

Ранее защитница Долиной Мария Пухова рассказала ТАСС, что ее доверительница не находится в России, а в ее отсутствие адвокат Лурье отказалась принимать квартиру.

Долина планировала передать Лурье ключи от квартиры в столичном районе Хамовники во второй половине дня 9 января.