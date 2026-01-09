Несколько поездов со станций МЖД отправляются с незначительным опозданием

Задержки произошли из-за непогоды

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Часть поездов дальнего следования с незначительным опозданием прибывают и отправляются со станций Московской железной дороги (МЖД) в связи со сложными метеоусловиями в столичном регионе. Об этом сообщили в Telegram-канале МЖД.

"Из-за сложных метеоусловий в настоящее время ряд поездов дальнего следования прибывает и отправляется со станций МЖД с незначительным отклонением от графика", - говорится в сообщении.

При этом, как отметили в МЖД, движение электропоездов МЦД и МЦК осуществляется в штатном режиме.