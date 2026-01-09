В Москве систему отопления перевели на повышенный режим работы

Причиной стало возможное похолодание до минус 22 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Система отопления Москвы переводится на повышенный режим работы из-за возможного похолодания до минус 22 градусов. Созданы аварийные бригады специалистов, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова.

"Со среды ожидаем понижение температуры до минус 20 градусов, а в отдельных местах - до минус 22. Поэтому системы обеспечения теплом, генерации тепловых ресурсов, подачи тепла плавно переходят на повышенные режимы. Созданы аварийные бригады энергетиков, аварийные службы столицы работают в усиленном режиме, чтобы оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации", - отметил Бирюков, его слова приводятся в Telegram-канале КГХ.

Диспетчерские службы "МОЭК" контролирует корректировку производства тепла в автоматическом режиме, на основании показателей погодных датчиков и систем диспетчеризации, расположенных в том числе на тепловых пунктах.