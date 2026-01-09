В Баксанском районе КБР построят новый хирургический корпус при ЦРБ

Строительство новых объектов и ремонт существующих проведут по нацпроектам "Активная и продолжительная жизнь" и "Семья"

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 9 января. /ТАСС/. Новый хирургический корпус построят при Центральной районной больнице в Баксанском районе Кабардино-Балкарии по профильному нацпроекту, сообщил глава республики Казбек Коков.

"Предстоит капитальный ремонт детских поликлиник в Прохладном и Баксане, ЦРБ Терского района, межрайонной многопрофильной больницы в Нарткале, взрослой поликлиники в Майском и амбулатории Баксаненка. Начнется строительство амбулаторий в селах Нижний Куркужин, Сармаково и Черная Речка, детской поликлиники в Чегеме, поликлиники в Заюково и других объектов. Также планируем приступить к возведению нового хирургического корпуса ЦРБ Баксанского района", - рассказал Коков по итогам встречи с министром здравоохранения республики Рустамом Калибатовым.

Отмечается, что строительство новых объектов и ремонт существующих проведут по нацпроектам "Активная и продолжительная жизнь" и "Семья".