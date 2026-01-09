В Белгородской области работают над переходом на резервную генерацию

Ситуация остается крайне сложной, отметили в оперштабе

БЕЛГОРОД, 9 января. /ТАСС/. Власти Белгородской области принимают меры для оперативного перехода на резервную генерацию после ракетного обстрела Белгорода со стороны Украины, ситуация остается крайне сложной. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"Ситуация крайне сложная. И сейчас предпринимаются максимальные меры для того, чтобы перейти на резервную генерацию, чтобы вернуть нормальное энергоснабжение, теплоснабжение, подачу воды, отведение канализации из жилого фонда. Работы выполняются", - говорится в сообщении.

Белгород 8 января подвергся ракетному обстрелу ВСУ, повреждены инфраструктурный и коммерческий объекты. Около 556 тыс. жителей региона остались в результате ночного обстрела без электричества и отопления, у еще почти 200 тыс. нет воды. Работы по ликвидации последствий продолжаются. В пятницу прошло совещание с руководителями силовых структур, заместителями губернатора региона, министрами и руководителями всех энергокомпаний.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в пятницу образовались очереди на заправках и в банкоматах. Глава региона отметил, что баланса топлива на АЗС и наличных в банкоматах в Белгородской области достаточно, необходимости занимать очереди нет.