Очередей на подъездах к Крымскому мосту нет

Затруднения в проезде к пунктам ручного досмотра отсутствуют

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Очереди на подъездах к Крымскому мосту ликвидированы, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении на 17:00 мск.

По данным канала, очередь на Крымском мосту со стороны Керчи начала собираться с 08:00 мск, к 10:00 мск она превысила 400 машин, а к 13:00 мск - 600. Затем очередь начала сокращаться.